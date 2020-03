Magaly Medina, quien ya declaró que siente “antipatía” por Milagros Leiva, volvió a arremeter contra la conductora de Willax TV tras el video que fue difundido en redes sociales donde se observa una discusión entre la periodista y efectivos de la Policía Nacional del Perú. La ‘Urraca’ sostuvo que la ex ATV es “amiga de todos” tras la llamada que le hizo al general Del Aire.

“El problema no es que (los policías) no te hayan creído, sino tu llamada telefónica; el problema lo debiste resolver allí con los policías, no necesitabas hacer esa escenita de señora súper vinculada, súper influyente”, sostuvo la ‘Urraca’ en su programa.

Magaly Medina indicó que tal vez Milagros Leiva tenía todos los permisos requeridos por los efectivos policiales, pero “lo que no está bien es tu llamadita por teléfono. No sé qué tiene que ver en una intervención de tránsito un general. (Del Aire) debió decirle: ‘señora, resuelva sus problemas’".

La estrella de ATV mencionó que si no la hubieran grabado no hubieran conocido a “Milagros Leiva en su verdadera dimensión”.

“Ella diría que está aquí para ayudar al prójimo, que es la voz de todos, ¿ese no es su discurso? Esa es la real dimensión de esa persona: arrogante, soberbia, ella es la amiga de todos”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva. (Magaly Tv. La firme)