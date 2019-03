Magaly Medina sobre Milagros Leiva: "No soy ninguna ‘lamezapatos’ y no me van a sacar a ningún Belaunde, ni Oviedo"

Magaly Medina le contestó a Milagros Leiva, luego que la periodista contó que la ‘Urraca’ se opuso a que entrevistara a Nicola Porcella y Melissa Loza y, no incidiera en la denuncia por tocamientos indebidos a un menor contra el empresario Pedro Barandiarán.



Milagros Leiva te encaró porque cuestionaste su labor como periodista...

Cuando trata de desacreditar mis primicias e investigaciones, entonces respondo claro y fuerte. Yo no soy ninguna ‘lamezapatos’ y no me van a sacar a ningún Belaunde, a ningún Oviedo.

Contó que te opusiste a que entreviste a Nicola Porcella y Melissa Loza, ¿eso es así?

Esta señora, como no tiene más argumentos, trae a colación la leyenda negra que me antecede. Lo que dice es mentira, jamás impedí que Nicola se sentara en su set, eso fue una cuestión de los directivos del canal, porque él había amenazado con demandarme y al canal también, entonces dijeron por qué se le iba a dar tribuna. Que entreviste a Melissa, perfecto, pero que haga las preguntas y repreguntas correctas.

¿No te sientes diva?

Para nada, soy una trabajadora como cualquiera, no gozo de privilegios especiales ni tengo corona.



También te criticó el no incidir en la denuncia del menor violentado.

Por eso digo que es una periodista malinformada. En mi programa se destapó esa denuncia porque recibí información confidencial al respecto. Nos comunicamos con Barandiarán, de quien no tenemos una buena opinión, y dijo que el denunciante y el abusado habían desestimado la denuncia.

¿No debió ser mejor que conversaran en privado, apelando al slogan de ATV: ‘Somos familia’?

Lo que me dicen al aire, lo contesto igual.



¿El canal les llamó la atención?

En ATV hay plena libertad de expresión entre conductores y periodistas, hay mucha independencia. Ella, incluso, no sé por qué, metió a mi esposo insinuando que conocía a Barandiarán, y eso es difamación, mucho cuidado con eso.



Hasta Andrea Llosa tuiteó que el verdadero reality estaba en ATV.

Esto también es la jungla televisiva.