Milagros Leiva revela que le prohibieron entrevistar a Nicola porque Magaly Medina 'estaba muy molesta'

Milagros Leiva no se quedó callada. La periodista utilizó unos minutos de su programa matutino para contestarle a Magaly Medina , quien la noche del último martes se burló de ella luego de su entrevista con Melissa Loza.

La periodista denunció que Magaly Medina interfirió para que Nicola Porcella no le conceda una entrevista tras la polémica fiesta en Asia. "Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa. Trató de impedir que el reportaje de Nicola Porcella saliera en Día D ¿Por qué? Porque usted quería tener a Porcella en su programa. Bueno, le ganó Beto Ortiz ¿Qué podemos hacer?", dijo Milagros Leiva.

Asimismo, aseguró que Melissa Loza no quería ir al programa de Magaly Medina ni al de Beto Ortiz porque no quería presentarse en ningún espacio de farándula. "Ella quiso venir a este programa. Yo no tengo la culpa. Lo que no me parece justo es que se veten a personajes porque a la señora Medina no le da la gana", agregó.

En ese sentido, felicitó a la periodista Pámela Vértiz 'por no haberse dejado pisar el poncho' y por haber transmitido el reportaje a Nicola Porcella. "A mí me prohibieron ¿por qué? porque la señora Medina estaba muy molesta si Nicola venía a este programa", dijo Milagros Leiva.

Finalmente, criticó que Magaly Medina no se haya pronunciado por la denuncia de pedofilia en el caso que involucra a la pareja de Melissa Loza. "Me parece terrible que sabiendo todo no hayas levantado la voz en defensa de ese menor de edad, que no le hayas pedido explicaciones a la ministra de la Mujer".