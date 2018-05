Magaly Medina no tiene pelos en la lengua. Por eso, la conductora no se calló nada cuando opinó sobre el desempeño de Milett Figueroa en el canto. Como se sabe, la modelo ha estado en medio de la polémica por sus performances en 'El Artista del Año' al cantar 'Ya te olvidé' en salsa y 'Arrasando' de Thalía.

Rodrigo González ya había criticado las presentaciones de Milett Figueroa en el programa de Gisela Valcárcel, dejando en claro que la joven tiene talento para el modelaje, pero no para el canto y que no era necesario que demostrara algo que no es.

Magaly Medina, en cambio, fue más sincera al revelar cuál es la opinión que tiene de Milett Figueroa. La conductora de 'La Purita Verdad' señaló que los escándalos que protagoniza forman esencialmente su talento.

"¿Su talento saben cuál es? Mírenle el trasero cuando da la vuelta. Está casi calata, está sin ropa interior. No tiene talento, pero es buena moza. Su talento son sus escándalos. Pero no canta ¡nada! ¡Nada!", dijo Magaly Medina al ver el video de Milett Figueroa.

No todo quedó. La conductora fue más ácida y comparó a Milett Figueroa con un 'gallo madrugador'. Magaly Medina manifestó que fácilmente podía reemplazar su alarma con los 'gallos' de la actriz.

"La podemos contratar como gallo. La puedo poner en el patio de mi casa para que me despierte 5:30 a.m. todos las mañanas y el despertador del celular no me despierta, así que la puedo en su lugar", dijo Magaly Medina.

La conductora no creía que Milett Figueroa haya sido invitada a cantar en un concierto de ópera y calificó la información de 'chiste'. Magaly Medina reconoció que ella tampoco tiene talento para el baile y canto, y por eso no aceptaría participar en 'El Artista del Año'.

"Ella cacarea. ¿La han invitado a ser cantante de ópera? Ese es un chiste ¿no? Ella tiene un lindo cuerpo, precioso, debe seguir luciéndolo. Nada más. Hay que decir la verdad: ese es un cacareo. Yo no canto, tampoco bailo, pero no concurso en ningún lado. Me daría vergüenza para ser la 'Artista del Año'", señaló Magaly Medina.

Finalmente, la 'Urraca' le mandó una chiquita al programa de Gisela Valcárcel 'El Artista del Año'. Magaly Medina le recomendó a su tecladista, con el que siempre bromea sobre su talento para la música, participar en el programa de América Televisión.

"Tú sí puedes ir a 'El Artista del Año', porque no tienes talento", bromeó Magaly Medina con el tecladista.

Magaly Medina destruye a Milett Figueroa

