HACE OÍDOS SORDOS. Magaly Medina ignoró por completo la entrevista que brindó Giuliana Rengifo al programa ‘Amor y Fuego’, donde habló sobre el breve amorío que tuvo con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Fiel a su estilo, la ‘urraca’ ignoró por completo sus declaraciones.

Incluso la conductora de Magaly TV La Firme reafirmó su amor por su notario en su cuenta de Instagram, la polémica ‘urraca’ compartió una fotografía de la mano de Zambrano junto a la suya, donde se observa su anillo de matrimonio y anunció que pronto celebrarán un año más de casados.

“A 22 días de nuestras bodas de madera”, escribió la conductora. Cabe precisar que bodas de madera implica el aniversario de 5 años de casados, por lo que Magaly Medina estaría celebrando pronto su romance.

Magaly minimiza a Giuliana Rengifo y reafirma amor por notario: “A 22 días de nuestras bodas de madera”. Video: Instagram Magaly

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO?

Giuliana Rengifo confesó que tuvo un romance de un mes y medio con Alfredo Zambrano, justo cuando el notario se separó de Magaly Medina por el año 2015. La cumbiambera aclaró que su amorío fue cuando Zambrano estaba completamente soltero y que nunca se metió un romance, como muchos lo afirmaron.

Pese a lo confesado, la cantante de cumbia arremetió contra el esposo de la ‘urraca’ por hacerla callar por varios años y permitir que Magaly y sus seguidores la criticaran fuertemente.

“Si me lo cruzo, no lo saludo, porque me parece un sinvergüenza, porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.