Los distintos altercados en vivo que tiene Brunella Horna al conducir ‘América hoy’, los cuales son las burlas de los televidentes e internautas, hizo que Magaly Medina critique en más de una ocasión a la empresaria.

La ‘Urraca’ aprovechó los minutos de su programa, emitido este 29 de noviembre , para hablar acerca de la novia de Richard Acuña: “No es una mujer bien hablada, no tiene cultura, no está capacitada para ser conductora”.

Esto habría sido motivo suficiente para que la periodista de espectáculos la apode ‘Brutela’, seudónimo por el que la joven conductora habría amenazado a Magaly Medina con demandarla: “Debido a que la llamé Brutela, amenazó con demandarme”.

Según expresó Medina, la conductora de ‘América Hoy’, no está preparada para meterse en discusiones con otros conductores y le brindó un consejo: “Para qué te metes en cosas de grande, mejor quédate en tu casa, nomás a hacer las labores de la casa que a tí como ‘Nutella’, te quedan perfecto”, finalizó.

Magaly se burla de Brunella al ver que Richard Acuña viajó sin ella a Qatar: “Donde manda capitán, no manda marinero”. VIDEO: ATV

TE PUEDE INTERESAR: