Magaly Medina y su misterioso mensaje a todos los que la extrañan en TV | VIDEO

Puede que esté lejos, pero sigue presente en el Perú. Magaly Medina decidió enviar un misterioso mensaje a todos aquellos que la 'extrañan' en TV, dejando entrever que estaría cada vez más cerca de volver a la pantalla chica.

A través de Instagram, Magaly Medina publicó un video desde España. La conductora de TV se encuentra echada en su cama a punto de ir a dormir. Sin maquillaje en su rostro, la periodista agradeció las muestras de cariño de sus fanáticos.

"Son más de las 10 de la noche (en España) y en un rato me iré a dormir. Quería agradecerles a todas las personas que me escriben cosas tan bonitas", dijo Magaly Medina en Instagram. Pero eso no fue todo.

La Urraca hizo una pequeña 'advertencia' a todos los que la extrañan, dejando entrever que algo pasará muy pronto. "Y a todas esas personas que me extrañan en la tele, pronto algo pasará, se los prometo. Buenas noches", declaró Magaly Medina en Instagram.

En la leyenda del video que publicó en Instagram, la Urraca escribió: "Que no les importe lo que dicen los demás. Vivan fiel a sus ideas y a sí mismos. Quiéranse mucho y no busquen pretextos para sentirse amargados. Buen inicio de semana, mis queridos", finalizó Magaly Medina.

Hasta donde se sabe, la conductora de TV aún está en negociaciones con Latina para terminar su contrato lo antes posible, con el fin de que ella pueda evaluar otras ofertas de trabajo. Magaly Medina indicó a Trome en una entrevista que estaba cansada de la situación, pero que mientras tanto viajaría por el mundo con su notario, Alfredo Zambrano.

