Minutos antes de Magaly TV La Firme, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizó un mensaje a la Nación acerca de la corrupción y la libertad de prensa. Sin embargo, esto no le gustó a la polémica ‘urraca’, quien argumentó su posición.

Como todos los programas, Magaly Medina empezó a bailar, pero se disculpó con su público por haber iniciado tarde. “Disculpen, hemos salido más de la hora porque a alguien se le ocurrió hacer un discurso para defender la corrupción en su familia ”, indicó.

“ Hasta cuándo no habrá gente con pantalones en este país que de una vez hagan el trabajo que tienen que hacer. Les hablo Congreso ”, refiriéndose a los jefes de Estado. “Ese no es mi rubro, la política, pero como todo a veces ya es un circo en este país, sobre todo, en el circo de la corrupción , un poco de farándula no le va mal”, añadió.

Magaly Medina comenzó el programa con su opinión del mensaje a la Nación de Pedro Castillo.

Asimismo, mencionó que le gustaría salir a las marchas, ya que no hay una autoridad competente para sacar a Castillo, según ella. “Creo que voy a tener que salir a las calles , creo que sí vamos a ir, creo que vamos a empezar desde acá, ya que acá no hay los suficientes pantalones que agarren e impulsen a la gente que realmente tomar medidas fuertes antes de que nos vayamos todos al hoyo”, finalizó.

¿Qué dijo Pedro Castillo en su mensaje a la Nación?

Pedro Castillo insistió que la denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sería un complot para vacarlo. “Ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Parlamento hacer lo suyo, poniendo en evidencia la sutil concertación para el complot ”, señaló.

De igual manera, señaló que la prensa formaría parte de esta red. “Periodistas y comunicadores convertidos en verdaderos agentes de pantalla, con libretos monocordes que los hacen verdaderos operadores políticos quieren renunciar a su labor y su deber de informar con imparcialidad, convierten en hechos consumados las calumnias que recogen de las afirmaciones con sentencias para colocarme como jefe de una presunta organización criminal ”, expresó.