Magaly Medina se molestó con Anelhí Arias y casi la bota del set de su programa tras discusión con Shirley Cherres

Magaly Medina durante su programa 'Magaly Tv. La firme' tuvo como invitados a Anelhí Arias, su novio Alejandro García. y a Shirley Cherres- vía microondas-, quien denunció al cubano por presunto intento de violación en su casa.

Magaly Medina intentó ser mediadora de quienes alguna vez fueron grandes amigas como Anelhí Arias y Shirley Cherres, sin embargo, la 'Urraca' perdió la paciencia cuando la primera mencionada constantemente interrumpía la conversación.



"Es que si no la dejan hablar. ¡Escuchemos un ratito, por favor! Anhelí (Arias), si no puedes dejar el micro y si no puedes hablar, creo que mejor se van todos ustedes a una comisaria o se van a la fiscalia y se defienden ahí, ya. Esto no es un callejón, esta es una denuncia por intento de violación", dijo Magaly Medina en primera instancia.



Magaly Medina también se ofuscó porque Anelhí Arias defendía a su novio, quien estaba sentado a su lado: "Cálmate, porque el que se tiene que defender es, básicamente, el acusado de violación. El acusado eres tú, pero la que parece tu abogada es Anelhí", agregó la conductora.



Shirley Cherres intentó defenderse, pero Anelhí Arias continúo interfiriendo. Así, Magaly Medina se volvió a molestar y amenazó a la ex porrista y a su novio con botarlos del set si seguía interrumpiendo.



"Vayámonos a un corte en este momento porque tengo que poner orden aquí, porque de lo contrario no vamos a poder continuar. Por favor, espérame Shirley, en línea; no te muevas, porque acá tengo que tranquilizar los ánimos, antes que yo me pare y los bote a todos(...) Las denuncia por violación, para mí, no son chiste", dijo Magaly Medina sobre este caso mientras la producción mandó a un corte comercial.



Al parecer, Magaly Medina habría llamado la atención a Anelhí Arias y su novio durante el corte comercial para que dejen hablar a Shirley Cherres, quien, finalmente, pudo hacer su denuncia en el programa de la 'Urraca'.