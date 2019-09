Mónica Cabrejos le responde a Magaly Medina: "Al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos"

Mónica Cabrejos no se queda callada. La conductora de 'Al Sexto Día' es una de las personas que defiende a Yahaira Plasencia de las críticas y aseguró que las personas que la critican solo sienten envidia por su intento de internacionalización.

Además, señaló que como la salsera 'no es gringa como Leslie Shaw', no recibe el apoyo que se merece. Ante esta clase de palabras, Magaly Medina arremetió contra Mónica Cabrejos y le pidió que no hable 'estupideces'.

"¿Por qué hablas bobadas, Mónica Cabrejos? ¿Por qué hablas estupideces? Cómo le vamos a tener envidia a Yahaira Plasencia, ¿por qué es mestiza, ¿por qué es de barrio?", declaró en su programa Magaly Medina.

Magaly Medina arremetió contra Mónica Cabrejos. (Video: Magaly Tv. La firme)

Además, la 'Urraca' indicó que nadie le tiene envidia a Yahaira Plasencia, como Mónica Cabrejos declaró, pues ella también nació en Huacho y se hizo un camino en el mundo de la farándula.

Ante esto, la conductora de Radio Capital decidió dejar un mensaje en sus redes sociales sobre la situación que está ocurriendo alrededor de Yahaira Plasencia. Mónica Cabrejos citó el síndrome de Procusto, de la mitología griega.

"Muy típico. El síndrome de Procusto define a aquellos que, la verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos. Incluso deshacerse de ellos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad, donde no avanzan ni dejan que otros lo hagan. Este fenómeno se conoce como síndrome de Procusto", escribió en Instagram.