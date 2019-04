Magaly Medina sobre muerte de Alan García: "No puedo entender cómo hay gente a la que el odio irracional les gana"

Magaly Medina no salió anoche con su programa porque ATV emitió un informe especial sobre el deceso del presidente Alan García, a quien entrevistó hasta en tres oportunidades. La periodista recordó que la última vez que charló con él fue en el 2015, luego que le preparó cuyes, anticuchos y cau cau.



Magaly, ¿cuántas veces entrevistaste a Alan García?

Entrevisté al presidente García unas tres veces, la última en Latina, en mi programa de los sábados.



¿Siempre fue un señor muy locuaz y galante?

Sí, muy galante, era parte de su personalidad. Sin embargo, también era respetuoso y charlábamos amigablemente las veces que coincidíamos en casa de amigos en común.



¿Y qué anécdotas recuerdas de esas entrevistas?

Para aceptar la entrevista en mi programa sabatino me puso como condición que lo invite a almorzar a mi casa. Le hicimos cuyes, anticuchos y cau cau.



¿Y cantó con tu esposo?

Invitamos a un cajonero y guitarrista, y cantó. Mi esposo también lo hizo, pero no cantaron juntos, fue una tarde amena.



Una anécdota alegre que contraste con este triste desenlace…

Es un triste final y no creo que sea hora de juzgar. No puedo entender cómo hay gente a la que el odio irracional les gana.