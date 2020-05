LE DA DE ALMA. Magaly Medina se mostró furiosa contra abogada que atacó a serenazgo de Salamanca porque no la dejaban tomar bebidas alcohólicas con amigas. En medio de su ebriedad, la mujer indicó que conoce a la periodista y que iba a llamarla.

Magaly Medina no soportó ser relacionada con la mujer a quien negó conocer. “Me mandaron por las redes un video de una borrachosa que me menciona como si me conociera, me hizo recordar a Milagros Leiva y el General del Aire”, expresa la periodista.

Magaly Medina le pide disculpas a su público por mostrar escenas que considera vulgares. “Son intervenidas por el serenazgo de Ate, era una desubicada peor que la de Guerrero, son vergonzosas las imágenes, les pido perdón por la vulgar que van a ver ahorita”, menciona la conductora.

Finalmente, Magaly Medina negó conocer a la periodista. “La vulgaridad en persona de la cuasiabogada, es bochornoso ver a una mujer tan vulgar como si a mí me conociera, a mí no me conoce ni en pelea de perros. Así seas amiga del General del Aire, en este programa la que decide soy yo”, indica la periodista.

Magaly Medina arremete contra mujer ebria que dijo conocerla (TROME)

