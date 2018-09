Magaly Medina: Ney Guerrero aseguró que Alfredo Zambrano "pide permiso y sale con GPS"

Después que Tilsa Lozano le advirtió a Magaly Medina que cuide a su esposo Alfredo Zambrano de las venezolanas,Ney Guerrero señaló que el notario ‘lleva GPS’ cada vez que sale solo.



“Vi las ‘pullas’ entre ambas (Tilsa y Magaly), pero es un tema de señoras. ¿Si pienso que Alfredo es un hombre travieso? Él ya es el esposo de Magaly, ya es Alfredo Medina, está casado y son los señores Medina. Él dice que es un hombre pisado, que pide permiso, sale con GPS, no me sorprende”, expresó Guerrero.



De otro lado, negó que se haya reunido con Magaly Medina para hablar sobre un supuesto regreso a ATV.



“No hemos conversado, porque luego de anunciar su salida de Latina, publicó que se estaba yendo a Europa con su esposo. ATV es su casa, pero nosotros nos debemos al público, así que vamos a analizar si sigue habiendo el ‘feeling’ con el público y, si es así, con todo gusto. No lo descarto (tener reunión con Medina). Magaly es Magaly y sigue siendo un personaje importante para la televisión”, precisó.