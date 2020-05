SE PRONUNCIÓ. Nicola Porcella afirmó que no está pendiente de las críticas o ataques que recibe por parte de Magaly Medina; sin embargo, resaltó que si la periodista habla de él es porque le debe funcionar para su rating.

“Te soy sincero, nunca veo a la competencia. No sé si hablan o no de mí, la verdad. No sé qué podrían decir de mí, pero si hablan es porque les debo funcionar, me imagino. Debe funcionar que hablen de mí”, expresó el exconductor de Latina.

De otro lado, el actor que interpreta a ‘Nico’ en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ resaltó que la producción de América Televisión duplica en rating al espacio de la popular ‘Urraca’, ‘Magaly TV, la firme’.

“Con la novela está más que demostrado que la gente nos sigue, nos quiere y le gusta el trabajo que hemos hecho, sino no tendría el rating que tiene. Duplica, es más, creo que mucho más que duplica a la competencia y eso es bonito. Sin necesidad de estar hablando ni dañando a nadie”, sostuvo Porcella.

Al culminar la cuarentena, ¿retomarás tus proyectos para trabajar y te irás a radicar a México?

Mi idea es radicar en el extranjero, no es que no tenga proyectos acá porque hay varias cosas. Acabando la cuarentena y esperando que el país se estabilice, se vienen cosas nuevas. Lo de México sigue latente y el irme para allá. Es la primera opción en cuestión de televisión.

