Magaly Medina a Nicola Porcella: "Decirle drogadicta a alguien para defenderte es muy bajo"

Magaly Medina no teme que Nicola Porcella la demande, pues asegura que no lo difamó, porque solo dio tribuna a las denuncias que hicieron ‘Poly’ Ávila y Claudia Meza.



¿Recibiste otra carta notarial de Nicola?

No he recibido nada.



¿No temes afrontar otro juicio?

Es que no tendría por qué, una vez que estas chicas fueron a la comisaría las he sentado y son ellas la que acusan, yo no.



Pero él dice que dañas su imagen...

No creo que los periodistas dañemos la imagen de las personas al presentar denuncias. Él puede atarantar a otras personas con eso, pero todo está sustentado.



Nicola dijo que en la fiesta no hubo drogas y dio a entender que ‘Poly’ habría ingerido alguna sustancia en otro lugar...

Ya quedó bien sentado que en esa fiesta hubo drogas, ‘La Chama’ lo reconoce cuando habla con ‘Poly’, pero no sabe quién la drogó. Nicola para defenderse puede hablar otras cosas, pero no puede decirle a otra persona que eres una drogadicta para defenderte, eso es muy bajo.



‘NO DEBÍ SALIR’

“Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero que quede claro que no tengo nada que ver. Me arrepiento de no haberle hecho caso a mi madre, quien me dijo que no vaya a esa fiesta. Estoy destruido por dentro, pero me recuperaré. No debí juntarme con gente en la que no confiaba”, comentó el ‘guerrero’ en radio ‘Capital’.



Además, añadió, que irá hasta el final con los juicios, ‘así tenga que vender mi departamento’.



En tanto, el abogado Humberto Abanto afirmó que Magaly Medina destruye la vida de su patrocinado por rating.