Magaly Medina sobre Nicola Porcella en el sillón rojo: "Tengo la esperanza de que Beto Ortiz no emita el programa"

Magaly Medina no se quedó callada. La conductora de TV se mostró indignada luego de enterarse que Nicola Porcella estará por segunda vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

El programa 'Magaly TV: La Firme' difundió dos videos del ex participante de Esto Es Guerra perdiendo los papeles con su expareja , Angie Arizaga, en una discoteca en Miraflores. La conductora indicó que entiende que los programas busquen tener rating, pero tiene un límite.

"Ellos dirán: 'Vamos a tener rating'. Yo muero por el rating también, me encanta, pero no sentaría a lavarle la cara, a pasarlo por agua caliente, a pasarlo por lejía y desinfectarlo para el público a un personajillo de esta catadura moral. No me prestaría a eso. Creo que prefiero renunciar al programa si en mi canal me obligarían a lavarle la cara a un tipo así", explicó.

Nicola Porcella en El Valor de la Verdad por segunda vez (Fuente: Latina)

Además, calificó de 'despreciable' la actitud del programa 'El Valor de la Verdad' y el canal Latina, por darle tribuna a una persona que protagoniza situaciones 'agresivas'. La 'Urraca' consideró la conducta de Nicola Porcella como 'imperdonable'.

"Este hombre, que ha sido cogido con las manos en la masa, comprobándose, porque ha habido otras denuncias por esto mismo, cómo trata a su ex novia, insultando a una mujer de la peor manera, siendo agresivo, portándose como un patán, ahora tiene un espacio para limpiarse. Me parece realmente despreciable y desde acá, así me ponga cincuenta demandas, desde acá seguiré diciéndolo: ese comportamiento es imperdonable e indefendible", indicó.

Finalmente dejó en claro que tiene la esperanza de que el periodista Beto Ortiz dé un paso atrás con la difusión de la emisión del programa de Nicola Porcella en El Valor de la Verdad.

"Tengo la ligera esperanza de que Beto no lo haga. Pero como él dice, programa terminado. Ya lo grabaron y por supuesto que él debe salir victorioso porque esos son tratos que se hacen entre producciones: 'no me vayas a maletear'. Uno se pone de acuerdo en las respuestas y todo", puntualizó.