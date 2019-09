Magaly Medina sobre Nicola Porcella: "En la televisión hay muchos ídolos con pies de barro’

Magaly Medina dijo que se preocupa en trabajar y que de la demanda por difamación que le interpuso Nicola Porcella, solicitando una reparación civil de un millón de soles, se encargarán sus abogados.

“No sé nada (de la notificación), eso lo ven los abogados, yo me preocupo de trabajar, no de la gente que se cree intocable en este país”, indicó.

¿Si no te presentas a declarar, podrían llevarte de grado o fuerza?

Como te digo, no soy abogada. Yo hago lo que los abogados del canal me indiquen, pero no vivo pensando en revanchas personales de todos los criticados de mi programa. Después de lo que todos hemos visto, creo que es la persona menos indicada para hacerle juicio a una periodista que lo ha mostrado tal como es. Además, la televisión no ayuda mucho, porque es un medio donde se privilegia el culto al ego y, desgraciadamente, vemos muchos personajes televisivos inmersos en un narcisismo tremendo, mostrando personalidades totalmente ególatras, esos son nuestros ídolos de pies de barro.

CACHO LA CRITICA

Por otro lado, Carlos Cacho se refirió en su programa ‘Yo, Carlos’ a la notificación que recibió Magaly.

“Bueno, tendrá que asistir porque de lo contrario podría pasarla mal y eso como consecuencia de que se empecinó en nombrar a Nicola en la llamada ‘Fiesta del terror’, cuando nadie lo denunció a él y solo fue citado como testigo”, expresó.