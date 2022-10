Magaly Medina reapareció en público la mañana de este domingo 2 de octubre para ir a votar. La urraca llegó a su local de votación acompañada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y se refirió al fuerte mensaje que le mandó Gisela Valcárcel en el estreno de la última temporada El Gran Show.

La conductora de Magaly Tv La Firme aseguró que nunca lloró en los brazos de la ‘Señito’, tal como la rubia lo dijo en su programa del último sábado, y hasta la mandó al neurólogo. “ Pobrecita, ella está mal de la cabeza, debería chequearse con un buen neurólogo, le puedo dar uno. Jamás, nunca (he llorado en sus brazos) nunca ha sido mi confidente. Yo voy a contar la parte de mi historia. Acuérdense, la bruja soy yo... mañana espérense, hoy no trabajo, hoy es día de elecciones”, amenazó la pelirroja.

Por otro lado, indicó que Gisela Valcárcel vive de sus ampays y que siempre revisa su programa para armar su pauta. “Ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión”, dijo Magaly al recordar que la ‘Señito’ fomentaba la infidelidad de Christian Domínguez mientras Karla Tarazona le daba de lactar a su bebé.

¿QUÉ DIJO GISELA SOBRE MAGALY?

Gisela Valcárcel defendió a Melissa Paredes y le recordó a Magaly Medina todos los años de críticas que le dio en sus distintos programas. La ‘señito’ no aguantó más y habló sobre los malos momentos que pasó por los ampays de los que fue víctima gracias a la ‘urraca’.

“ A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen . Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven”.

Luego, recordó la infidelidad que sufrió años atrás: “En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”

Por último, indicó: “Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos vas a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila”

“No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, expresó enojada Gisela.

TE PUEDE INTERESAR

Gisela se dirige a Magaly al defender a Melissa Paredes: “Eres tú quien va a pagarla carísimo”

Melissa Paredes sobre el ‘Gato’ en EGS: “De qué me sirve vivir en jaula de oro si no puedo ser feliz”

Samu explota contra Gisela por arremeter contra Magaly: “Hay que ser bien sinvergüenza”