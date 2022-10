LE RESPONDIÓ CON TODO. Magaly Medina contestó a la carta notarial que le envió Giuliana Rengifo por los supuestos calificativos que recibió en su contra como “pelandusca, run runa, tamal mal envuelto, roba maridos”. La ‘urraca’, en entrevista con su abogado Iván Paredes, negó haber puesto nombre propio a los adejtivos.

“Hay gente que me está enviando cartas notariales porque dice que estoy lesionando imagen pública y reputacional (...) ¿Qué he dicho yo? Así es (a nadie he dicho pelandusca), doctor Paredes y a las imágenes me remito. Acá en este programa yo digo en genérico , pero siempre digo a quien le caiga el guante que se lo chante, y si alguien ha agarrado el guante no es mi problema. Si se siente identificada, es su problema. He dicho pelanduscas de turnos de Gisela, no he dicho nombre propio, el que se sienta así... porque a mí me pueden decir, pero si yo no me siento aludida conmigo no es . Si yo no soy una run runa no me sentiría aludida, uno se siente aludido porque uno realmente tiene esa condición, creo yo”, dijo.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ incluso señaló que los personajes de la farándula deben de tener una ‘correa muy ancha’, pues así como son elogiados, también son criticados.

“ Si todo el mundo se siente ardido y arañado no es el problema de uno, no deberíamos estar utilizando a los jueces cuando en este país hay cosas mayores que esas. El mundo de la farándula, del espectáculo, de alguna manera tener una cierta notoriedad, implica que no todo es bonito, tenemos críticos”,

Magaly Medina llamó a su abogado para ver sobre la carta notarial.

MAGALY ‘CHOTEA’ CARTA NOTARIAL DE GIULIANA

Magaly Medina aseguró que no contestará legalmente la carta notarial que le envió Giuliana Rengifo por recomendación de su abogado. Según dijo, no es su problema que se sienta identificada con algunos calificativos.

“ Yo te he aconsejado que no la contestes porque tiene dos tipos de efectos: formal y material (...) Ella dice que te ‘rectifiques’. Realmente me causa mucha gracia porque nadie manda una carta para que te ‘ractifiques’. Tú mandas tu carta para que te rectifiques”, comentó el letrado.