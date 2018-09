Magaly Medina ninguea a Peluchín después de que la llamara 'picona' por opinar de Tilsa Lozano | ENTREVISTA

¡La pelea continúa! Magaly Medina comentó que le da flojera responderle a Rodrigo González ‘Peluchín’, después que el conductor de ‘Válgame Dios’ la llamó ‘picona’ por criticar a Tilsa Lozano.

Magaly, ‘Peluchín’ te pide ahora que disimules tu piconería y revanchismo por el caso de Tilsa.

Qué flojera responderle, ja, ja, ja. Mi vida no gira solo en torno a la tele, hoy (ayer) estoy almorzando con mi familia. Mi hermana está aquí, estamos disfrutando a la familia y planeando mi viaje.

¿Viajas a Italia?

Sí, viajo con mi esposo para asistir al matrimonio de una amiga.



En redes han viralizado tu video bailando huaino



Solo bailo como si estuviera divorciada y no es así.



¿Aún no te ‘divorcias’ de Latina?



La están haciendo larga. Como cambiaron de gerencia justo cuando ya estábamos llegando a un acuerdo...

Creo que quieren retenerte hasta que se cumpla tu contrato en diciembre.



No hay manera. Ellos no me quieren y yo tampoco. Lo que me preocupa es que se demoran tanto que no voy a conseguir novio fácilmente. (C.Chévez)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.