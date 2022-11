¡LE QUITA EL APOYO! Magaly Medina lanzó fuertes cuestionamientos a Dalia Durán por irse a brindar con John Kelvin luego que ambos llegaron a una conciliación. La ‘urraca’ no podía creer que la cubana se sentó junto a su agresor “celebrando” con copa de vino en mano.

LEE TAMBIÉN: Dalia Durán olvida denuncia de agresión y brinda con John Kelvin tras llegar a una conciliación

Además, la conductora anunció que dejará que Dalia Durán se defienda sola. “Hasta me da la gana de no apoyarla más, yo ahí lo dejo, que se defienda sola, ella no sabe lo que quiere”, expresó.

Magaly Medina enfatizó que Dalia Durán debe llevar terapia, ya que no comprende cómo puede estar así con su agresor.

“Ella tiene que tener terapia, no la tiene, y yo no me voy a estar preocupando por otras personas, porque finalmente me preocupo por mi, pero creo que ella no representa a muchas mujeres que sí quieren salir de una situación tóxica”, manifestó.

Magaly Medina tras ver a Dalia Durán con John Kelvin: “Hoy es un mal día para la mujer empoderada”

Al inicio de su programa, la ‘urraca’ afirmó que hoy “es un mal día la mujer”, ya que pese a que saludó que Dalia Durán y John Kelvin concilien por sus hijos; pero que no comprende por qué se fue la rubia está tomando esta actitud.

“Así terminó con John Kelvin, con su golpeador, a quien acusa de violador, ella ahí sentada al costado, brindando con una copa de vino ¿por qué Dalia?”, indicó.

