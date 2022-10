¡LO CHANCA! Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre el rechazo masivo que recibió el ‘Gato’ Cuba el último duelo de Sport Boys. El futbolista fue al estadio, pero no ingresó por una supuesta lesión; no obstante, la ‘urraca’ afirmó que eso no sería del todo cierto.

“No jugó porque dizque estaba lesionado, fue al estadio a la banca. Pero el público lo abucheó de forma generalizada. La hinchada le dijo de todo. Yo digo, pero qué causalidad, dónde se lesionó, eso es una gran mentira”, indicó.

La conductora de Magaly TV: La Firme también ironizó sobre la lesión de Rodrigo Cuba, quien se lució con Ale Venturo en la inauguración de un nuevo local de su negocio.

“¿Dónde se lesionó? ¿se lesionó en perreando en el norte? o se lesionó mientras acompañaba a su novia a la inauguración de su restaurante, él estuvo supervisando los trabajos (...) Él estaba entrando y saliendo, manejando”, expresó.

Magaly criticó al ‘Gato’ Cuba por los insultos que recibió de los hinchas

Magaly Medina sobre el Gato Cuba: “Yo creo que no quería enfrentar a la barra”

Para la ‘urraca’, Magaly Medina afirmó que Rodrigo Cuba no quiso jugar en el partido de su equipo para no sufrir el rechazo de su hinchada; sin embargo, los asistentes le gritaron insultos.

“Yo creo que no quería enfrentar a la barra, pero igual asistió al partido y le dijeron de todo (...) ¡Qué horror! Están bastantes subidas de tono”, señaló.

