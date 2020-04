Magaly Medina recibió una ola de críticas en redes sociales, donde la calificaron de irresponsable por continuar al aire con su programa después que parte de su equipo dio positivo al Covid-19. La ‘Urraca’ argumentó que los periodistas deben estar en el ‘campo de batalla’ para informarle al mundo cómo se desarrolla esta pandemia.

“La gente común y corriente puede decir lo que quiera, lo que el público no sabe es que nosotros elegimos este oficio como si fuera un sacerdocio, somos como los policías, los médicos, las enfermeras que siempre están en el frente de batalla. Ahorita ni siquiera estoy haciendo entretenimiento, sino periodismo duro y puro, y en una guerra siempre habrá bajas, como nos pasa, pero el programa no puede parar a menos que me enferme y de repente lo haga virtual, no lo sé. Los periodistas somos así, tenemos que informar o ¿crees que la CNN, la BBC o el New York Times paran porque tienen bajas en sus equipos? Tenemos que estar ahí para contarle al mundo lo que está sucediendo”, precisó la ‘Urraca’.

Sin embargo, algunos periodistas y ‘tuiteros’ preguntan por los asintomáticos de tu equipo que contagiaron...

Esos colegas periodistas que critican lo hacen porque nunca han hecho calle, no saben lo que es esto, es muy fácil escribir desde la comodidad de tu casa, esto es periodismo real, no de balcón. Yo solo me debo a mi público.

¿Se harán una nueva prueba de descarte?

Algunos que han dado negativo y tienen los síntomas se les ha hecho el hisopado y otros por su cuenta también, todos están a la espera del resultado. Yo también me haré la prueba molecular porque hay que descartar cualquier cosa hasta que la pandemia pase, ahorita el canal nos está dando las facilidades del caso.

¿Al interior del canal no se ha generado algún clima de inestabilidad al saber que parte de tu equipo es positivo?

Que yo sepa, todo está normal, salvo las ausencias. Igual ya estamos ideando un plan de emergencia.

Revelaste que al personal que dio positivo lo han atacado...

Los chicos son muy crueles y hay que evitar un bullying por Covid 19, evitemos la paranoia.

John Kelvin ha posteado que lo criticaste por no aislarse y tú no haces la cuarentena...

Ellos son músicos y congregan multitudes, yo soy periodista, esa es la diferencia, no se puede comparar. Además, estos irrespetuosos se paseaban en la cuarentena, yo no salgo al parque a comer helados, la responsabilidad es diferente. Voy de mi casa al canal y del canal a mi casa. No le pidamos a los John Kelvin de esta vida que lo entiendan, no tienen cerebro para ello.

Beto Ortiz envió un mensaje solidario a tu equipo...

Es periodista y entiende perfectamente.

