Magaly Medina sorprendió al público peruano luego de comentar que iba a revelar un ampay de Giuliana Rengifo con un notario casado. Ante ello, la mayoría de los usuarios en internet apostaron de que se trataría de Alfredo Zambrano esposo de la conductora.

Por la revelación del último momento, Magaly Medina decidió comentar, una vez más, de que nadie ‘tiene la corona puesta’ ante un ampay. “ Si existiese un ampay de mi esposo, pues lo pondría al aire porque creo que en este programa debo tratarme a mí misma, como he tratado a otras mujeres a las que se les ha puesto los ‘cachos’”, expresó la ‘urraca’ en su programa.

De igual manera, recalcó que el ampay sobre Giuliana Rengifo no se trataría de algún asunto personal, ya que algunas personas comentan que ella está ‘ardida’. “Yo no estoy ‘ardida’ ni dolida con nadie. (...) No me comparo jamás con nadie (...) porque no hay que hacerlo”, mencionó.

Magaly Medina asegura que revelaría ampay de su esposo.

Giuliana Rengifo es ampayada besándose con notario pucallpino casado

Durante la transmisión de Magaly TV La Firme, se presentó quién era el misterioso notario que estaría con Giuliana Rengifo. De acuerdo con el programa de televisión, este se trata de Paul Pineda, un notario de Pucallpa que lleva casado con una mujer hace más de 20 años, según los documentos que accedieron de la Reniec.

TE PUEDE INTERESAR