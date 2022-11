Magaly Medina publicó una historia en Instagram donde comentó que no estará presente en el programa de hoy, miércoles 16 de noviembre. El mensaje alarmó a sus admiradores, quienes esperaban más comentarios de la polémica ‘urraca’.

De acuerdo con lo que cuenta en su post, ella se encuentra mal de salud. “Me tengo que disculpar con todos ustedes porque hoy no puedo salir al aire. Estoy muy agripada y con una faringitis. He estado con fiebre todo el día, así que mejor que descanse y mañana salgo al aire”, señaló.

Además, se disculpó con su público y espera estar mejor para mañana. A pesar de ello, los reportajes sí serán transmitidos. “ Hoy verán un programa hecho con anterioridad , así que espero me disculpen y si todo está bien, mañana nos volvemos a ver a las 9:45. Gracias por entender”, finalizó.

Magaly Medina arremete contra Giuliana Rengifo por insultar a Arantxa Mori

Luego de los insultos que Giuliana Rengifo envió a Arantxa Mori, Magaly Medina no se quedó callada y le respondió. “ Bueno, parece que esta guerra que yo pensé que ya había terminado desde el momento que Arantxa dijo: ‘Hasta aquí no más, voy te lo entrego con moño y todo, mi novio es tuyo, no lo quiero, te lo regalo por navidad, si quieres le pongo un lazo y te lo doy’, parece que no’”, comentó.

“(Giuliana Rengifo) la atacaba de una manera frontal y bastante insultante (...) Me parece una discusión de cuarta , esto es típico de delincuentes. Una conversación que nada tiene de fineza, ni de modales”, agregó.

