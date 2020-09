Magaly Medina afirmó que no puede responder por las actitudes de Sheyla Rojas, luego que en redes sociales la calificaron de misógina (desprecio a las mujeres) al revelar que tuvo un ‘affaire’ con Luis Advíncula y los chats: ‘Tenemos que sangrar’ y ‘que me deje coja’.

Magaly, les ha ido bien en el rating (hizo 12 puntos con Jossmery Toledo y 11.2 con Shirley Arica).

Sí, pero mi ausencia de la tele (por el coronavirus) nos hizo ‘patalear’ para recuperar los 12 o 13 puntos que teníamos antes de contagiarme.

Los temas que tocaste, Sheyla Rojas, Jossmery, Deza y Shirley, han contribuido…

Es cierto, es un trabajo constante de un equipo que ‘chambea’ sin parar.

Con el tema de Sheyla te han calificado de misógina y afirman que le has destruido su imagen y carrera.

¿Así? Seguramente en Twitter que se ha convertido en una cloaca. A mí, una de las partes que intervino en esa conversación (de Sheyla con Irvin Vera), que es su amigo, me autorizó a revelarla. Creo que no debemos ser hipócritas, porque es fácil decir ‘fulana es tal’, ‘se dedica a tal’ sin fundamento y eso no lo hago como sí lo hacen conmigo, y eso me parece audaz y delincuencial.

Magaly Medina sobre Sheyla Rojas - TROME

¿No sientes un poco de tristeza, porque se quedó sin ‘Estás en todas’ y en redes los ‘memes’ han sido crueles?

Es lo mismo de lo que antes se me acusaba cuando hablaba de estos infieles jugadores de fútbol que se quedaban sin partidos y sus mujeres les pedían el divorcio. No puedo responder por las actitudes de personas adultas que deciden qué es bueno o malo en su vida, no obligo a ninguna Sheyla a quererse tan poquito, ser tan arribista o querer el dinero de algunos hombres, cada uno tiene la ética y moral que le enseñaron en casa. Soy solo una periodista que descubre los secretos que tienen algunas personas de la farándula que están en la televisión y lucran con su imagen para conseguir que alguien les pague los viajes, el shopping; Sheyla lo ha descrito bien en pocas palabras, nos hizo descubrir una realidad horrenda.

Sin embargo, te critican porque cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca...

Aquellas que me culpan son bien caraduras y frescas para salir a hablar y persignarse, cuando realmente han sido bien bravas. Por eso me río y no veo Twitter, porque hay tanta basura difamatoria y calumniadora. Si yo hubiera sido como ellas no tendría cara para juzgar a nadie, pero como no tengo nada que ocultar, porque nunca me metí con hombres casados, no tuve una relación extramatrimonial; hablan de un oscuro pasado, ¿cuál, dónde está?, en qué vida lo viví.

Fotografía muestra beso con lengua entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula | TROME