Magaly Medina ninguneó a Janet Barboza, luego que la conductora de ‘América hoy’ la llamó ‘huachafa’ y ‘mezquina’ por decir que tenía la primicia del caso de la hija de Tommy Portugal. La ‘Urraca’ dijo que la ‘cajacha’ no estaba ‘a su nivel’ y por eso no le contestaba a ‘chauchillas’ sino a los dueños del circo.

Magaly, desataste la furia de Janet Barboza por el caso de la hija de Tommy Portugal...

A ‘chauchillas’ no contesto, yo me peleo con la dueña del circo.

Pero dijo que no eres la reina del espectáculo y tienen los mismos años en la televisión, hasta te llamó ‘huachafa’ y que sigas comprando carteras

Hay personas a las que elijo contestar y ahorita a la única que le podría contestar es a Gisela y porque me da la gana, después no porque esta esa gente mediocre que aparece cada cierta época y desean ser más brujas que Magaly Medina. A lo largo de mi carrera televisiva tuve gente así que con el tiempo desapareció como el caso de Carlos Cacho y antes de él estaba esta chica que dijo que Trujillo era la ciudad blanca, Gabriela Rivera. Así, han surgido estos personajillos y no le voy a responder a cada angurriento que quiere un poquito del éxito que he logrado con esfuerzo y trabajo. Como te digo, yo estoy en el mismo ‘level’ que la tía Gise, ahí nomás, déjame no me puedo rebajar al nivel de sus empleados.

También afirmó que tus ‘Urracos’ llaman a pedirles chamba y hasta sus ‘pepitas’...

Yo he visto que estos chicos de producción llaman a mis ‘urracos’ a pedirles cosas, es bien fácil llenarse la boca. Creo que 25 años siendo líder en la televisión de espectáculos no lo he logrado porque otros programas mediocres me pasan un dato. Además, los ‘urracos’ van y vienen por el programa, la única que se queda soy yo porque soy la directora periodística y creo que esa es la ventaja sobre los demás productores de espectáculos.

¿Tu programa ha sido cantera?

He sido la cantera y tengo el orgullo de decirlo porque varios han crecido bastante en la vida y me siento orgullosa del estilo que mi programa tiene y que otros copian.

¿La celebración por los 25 años sigue en marcha?

Sí, estamos entusiasmados con eso y ya la producción está en marcha.

JANET LLAMA ‘MEZQUINA Y HUACHAFA’ A MAGALY

Janet Barboza decidió responderle fuertemente a Magaly Medina y aprovechó los últimos minutos de su programa en ‘América Hoy’ para lanzar ‘toda su artillería’. La conductora le dejó en claro a la ‘urraca’ que en ningún momento han intentado ‘robar’ el caso de la hija no reconocida de Tommy Portugal

“Simplemente, un minuto para aclarar algunas cosas que están pasando debido a la persona más mezquina que hay en la televisión peruana , que ustedes saben quién es y que la verdad a mí me aburre mencionar su nombre”, inició diciendo...Durante los últimos años desmerece el trabajo que realizamos las demás producciones, quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo, absolutamente nadie. Programas de espectáculos hay desde hace más de 20 años, sin embargo, ayer volviste a arremeter contra nosotros como siempre y utilizando imágenes de nuestro programa para dañar, insultar a mis compañeras y a mí... Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, todos tocamos espectáculos, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa, ja, ja, ja.... Y una ultimita, la información se comparte porque muchos de tu equipo nos escriben para pedirnos algunas ‘pepitas’ y viceversa, y otros hasta nos piden hasta trabajo, ayer fue el último porque no te soportan”, finalizó.

