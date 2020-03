Coronavirus Perú | El escándalo que protagonizó Nolberto Solano sigue trayendo cola. Magaly Medina indicó que sus periodistas se habían acercado a la fiesta donde estaba el futbolista por una mujer. La conductora de televisión precisó que no podía revelar la identidad de la persona, pero dio pistas.

Entre las pistas que mencionó Magaly Medina fue que la mujer tuvo un programa de televisión y que es esposa de una autoridad.

“No voy a decir mi fuente. Pero mi fuente no solo vio a Solano y Zegarra sino a otra persona, muy conocida que ya no está en televisión y de haber sido cierto hubiera sido el escándalo de los escándalos. Solo lo puedo decir porque no nos consta que estuvo en la fiesta. Nuestro datero vio a esta señora sin su esposo (que es una autoridad), o sea, habían tres conocidos en la fiesta”, comentó la ‘Urraca’.

Además, Magaly Medina indicó que si la mujer no se hubiera ido antes de que las cámaras de su programa llegarán, todo su programa habría sido enfocado en su presencia. Lamentablemente, la periodista no pudo revelar la identidad de la misteriosa mujer que estuvo acompañando a Ñol Solano en su fiesta, pero las pistas hacen sospechar a los usuarios de redes sociales.

Nota: El video sobre la misteriosa mujer a la cual se refiere Magaly Medina empieza en el minuto 12:58.





