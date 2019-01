Magaly Medina sobre noticiero de Latina: "Me sacaron para poner a alguien que no expresa nada en TV" | FOTOS

Magaly Medina dio una larga entrevista a Trome donde confesó sin tapujos todo lo que vivió en Latina y su paso por el área de noticias de este canal donde claramente, según la misma 'Urraca', habían dos bandos. También se dio tiempo para hablar de sus compañeros Mijael Garrido Lecca y Pedro Tenorio.



La popular 'Urraca', que este lunes 14 de enero regresa a sus raíces , sostuvo que cuando llegó al noticiero hubo "personas con mentalidad mediocre que no ven el futuro, que piensan que un periodista solo tiene que leer un teleprompter".



"Cuando llegué a ese noticiero estaba en 0 puntos de rating y cuando me fui tenía 7 puntos. La mejor etapa fue con Mijael Garrido Lecca, luego vino Pedro Tenorio, sin duda un gran periodista, pero para la televisión no funciona. Cuando me fui el rating bajó estrepitosamente", dijo a nuestra periodista Carla Chévez.

Agregó que en Latina funciona "el matriarcado de una gerenta que tiene a sus corderitos, que le dicen sí a todo y yo no soy así, soy competitiva" y que a toda costa querían sacarla del noticiero para 'meter' a Sigrid Bazán. "La chica es linda, buena periodista, pero hay personas que no expresan nada en televisión".



LECCIÓN APRENDIDA



Sobre 'La Purita Verdad', Magaly Medina indicó que aprendió la lección. "Jamás salir, y menos si te llamas Magaly Medina, con un programa que no tenía productor, la escenografía eran dos piezas de triplay con palmeras de plástico", se autocriticó.