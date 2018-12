¿Magaly Medina ocupará el horario que deja 'Combate' en ATV en el 2019? | VIDEO

Unos llegan y otros se van. Tras el anuncio del final (esta vez definitivo) del reality de competencia 'Combate ' este viernes, mucho se ha especulado sobre la programación que presentará ATV en el 2019. ¿Qué programa ocupará el horario estelar?

Después de casi ocho años al aire, el programa pionero de competencia en Perú se despide de la TV peruana. Gian Piero Díaz, uno de los conductores de 'Combate', fue quien anunció que el día viernes 14 de diciembre se emitirá el último del programa en vivo del reality.

"El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto Combate no sigue. No es una promoción para generar un tipo de expectativa, ni nada. Mañana será el último programa en vivo en donde nos despediremos de toda la fanaticada de Combate", declaró Gian Piero Díaz.

¿Qué sucederá en el 2019? Ahora que finalmente 'Combate' dice adiós a las pantallas de ATV, el canal de la avenida Arequipa planea cambios en su 'Prime time'.

Todo parece indicar que Magaly Medina será la encargada de intentar recuperar la sintonía del ATV en el 2019. La popular 'Urraca' remplazaría a 'Combate' ahora que ya se despide de las pantallas.

En su lugar, trascendió que los conductores de Combate, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, estarán al mando de un programa de concursos que se transmitirá todos los domingos, en el 2019.