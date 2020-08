POBRE HÍGADO. Magaly Medina expresó su cólera contra el cantante Leonardo Delgado porque el artista le recordó que hizo trabajar a su personal cuando la conductora cayo enferma de coronavirus. La Urraca cortó la entrevista, pero continuó renegando por el cuestionamiento.

“A ti no te voy a respetar como respeto a músicos de trayectoria”, expresó Magaly Medina. El cantante le respondió “entonces yo pierdo el respeto de usted por trabajar cuando está prohibido (..) pero señora, yo le hago una pregunta ¿usted cómo se contagio de Coronavirus? Cuando usted se enfermó de COVID todo su set trabajó”.

El cuestionamiento del cantante le generó un coleron a la conductora de televisión, quien mando a cortar la entrevista. “Todos fueron con bioseguridad, me vas a decir a (...) entraban como si fueran astronautas, yo contigo muchachito malcriado no me vas a venir a cuestionar, yo con ignorantes no discuto, sáquenlo de mi set”, expresó la Urraca.

Tras cortar la llamada, Magaly Medina indicó que quienes la cuestionan por hacer trabajar a su personal, periodistas y producción durantre la crisis sanitaria global son ignorantes. “En Twitter pueden decir cualquier ignorancia y estupidez, eso de cuestionar, ignorantes, tu fuiste, la gente fue con todo con bioseguridad, todos conocen, todos perfectamente uniformados como si fueron doctores”, gritó.

Magaly Medina comparó su trabajo con el de los doctores y policías. “Así los periodistas hemos trabajado como los doctores, policías, bomberos, todos sabemos los riesgos que corremos, los que iban eran los que ya habían salido del covid. Los que dicen que expuse a mis trabajadores son ignorantes, los odiadores que tengo hasta para regalar”, indicó.

Magaly Medina peleó con el salsero León. (Magaly Tv. La firme)