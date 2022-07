Magaly Medina se mostró más que indignada este viernes con las declaraciones de Melissa Paredes, quien arremetió contra las personas que viralizaron su conversación con Rodrigo Cuba, donde le reclama por haber, supuestamente, vulnerado a su hija.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercanchiflear tu audio ”, dijo la urraca.

En ese sentido, destacó que su audio se pasó como un viral de WhastApp y que ella cayó en pagar 2500 soles por él. “Yo fui la tonta útil que le pagó a alguien vivo 2500 soles , no me importa, en canal felizmente si no hay plata en caja chica, acá lo podemos pagar, no te preocupes, no necesitamos que el papá el ‘Gato’ Cuba nos pague ni el café , ni el té que tomamos”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina también aprovechó la oportunidad para ofrecerle un sueldo a Melissa Paredes. “ Si quieres te doy a ti una mensualidad, te doy 2500 soles mensuales a ver si dejas de estar mercanchifleando a tu hija porque eso es lo que haces, a ver si dejas de estar utilizándola a ella. Has mercanchifleado tu audio, ahora, a quién le llegó la plata...”, dijo la urraca.

Urraca se mostró indignada y reveló que le pagó a ‘un vivo’ 2500 soles por audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba que escuchó ayer.

