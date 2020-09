Magaly Medina habló sobre la defensa de Paloma Fiuza con su novio, el empresario Sergio Raúl García, quien se corrió de las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’ y la dejó sola en un parque de Miraflores para no ser grabado por los ‘urracos’.

Este jueves, la brasileña sostuvo que al empresario pesquero no le gustan las cámaras ni la farándula, pero están muy bien y la convivencia los ha unido, pero que la actitud de los reporteros de la conductora de televisión es “incómodo”.

Sin embargo, Magaly Medina mostró algunas revistas donde Sergio Raúl García aparecía con su exnovia y mencionó que tanto él como Paloma Fiuza estaban en la calle.

“Estás equivocada, Palomita. Eres una persona pública y mediática; y si estás en la calle, las cámaras se te van a acercar. No hemos invadido tu privacidad. Me parece una actitud cobarde porque él está con una persona mediática”, comentó la ‘urraca’.

Magaly Medina dijo que el empresario no saca a ningún lado a Paloma Fiuza y mucho menos sale en las fotos con ella como lo hacía con su expareja Arianna Rovegno, hija de Bárbara Cayo, con quien mantuvo una relación de siete años

“Antes se dejaba tomar fotos con una novia donde salía en las páginas de sociales de los diarios. ¿Cómo no se molestaba cuando se tomaba fotos con su exnovia? No le molesta salir en páginas de sociales, pero sí le molesta salir en programa de farándula. Entonces la próxima no te metas con alguien de farándula”, concluyó.

Magaly Medina habló sobre Paloma Fiuza. (Video: Magaly TV-TROME)