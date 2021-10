Magaly Medina vivió momentos de preocupación en pleno programa en vivo luego de que sufriera un accidente técnico con su sistema de iluminación. La conductora notó que el filtro de uno de sus tachos de luz se empezó a quemar y alertó a su producción para que pueda tomar cartas en el asunto.

Magaly Medina estaba a punto de presentar una nota sobre Flavia Laos cuando de pronto notó que en su estudio empezaba a oler a quemado, hecho que la alertó sobremanera.

“Algo se está quemando y no soy yo. Uno de los filtros se esta quemando, el papel se está quemando y son nuevos”, dijo Magaly Medina, muy preocupada.

Magaly Medina muy preocupada por el incendio de un tacho de luz en plena edición de su programa en vivo. (Fuente: ATV)

Acto seguido, la conductora tomó con humor el hecho y, entre risas, le jugó una broma a los miembros de su equipo de producción. El incidente no pasó a mayores.

“Huele a quemado y no es que alguien esté incendiándose por ahí tampoco, ni que estén fumando cigarrillos raros, jajaja. Conozco a mi gente”, dijo Magaly Medina.

MAGALY CRITICA A MELISSA PAREDES

En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, la conductora Magaly Medina se refirió al último comunicado que difundió, en redes sociales, Melissa Paredes en el que, además de confirmar que inició los trámites de divorcio con su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pidió a los medios de comunicación respetar su intimidad por el bienestar de su hija Mía.

“Hizo un comunicado público, según ella para parar las especulaciones porque después de haber festejado juntos el cumpleaños de su pequeña hija, ella pone imágenes que van a desatar todo tipo de especulaciones. Yo creo que el comunicado tiene que partir de ella, uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa, lo que uno no quiere que se sepa se lo guarda, no lo publica, pero Melissa no para de publicar cosas que hacen pensar que ella está en una buena relación con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba”, comentó la figura de ATV.

