Magaly Medina: "No le guardo rencor a Paolo Guerrero ni a Doña Peta" [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina afirmó, desde Miami, que no le guarda rencor a doña Peta ni a Paolo Guerrero y que le desea lo mejor ahora que jugará el Mundial de Rusia .



Doña Peta dijo que no siente rencor hacia ti y que olvidó lo que pasó con su hijo, creo que en algún momento expresaste lo mismo...

Así es. Se perdona pero no se olvida. Ese episodio de mi vida quedó atrás. Soy una resiliente (capacidad para adaptarse a situaciones adversas) y he sacado fuerzas de los momentos más duros.



Y si se presenta la oportunidad, ¿conversarías con ella y con Paolo?

No me planteo esas cosas. Les deseo lo mejor y que les vaya bien en la vida. En mi corazón no hay rencores, vivo feliz y en paz y deseo lo mismo para el resto.



¿En algunos de tus viajes no te has cruzado con ellos?

No...



Lo importante es que estás tranquila, feliz con tu esposo y Paolo igual, porque se logró postergar la sanción y jugará el Mundial.

Bien por él y que sigan sus éxitos.



¿Cuándo regresas a Lima?

El jueves, mi esposo me extraña mucho y luego nos vamos a Europa por 15 días de vacaciones. (C. Chévez)