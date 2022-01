Magaly Medina censuró la fiesta que Paolo Guerrero organizó para celebrar su cumpleaños en compañía de su familia, su novia Alondra y varios futbolistas, en una hacienda ubicada en Pachacámac con la temática de vaqueros, sin ‘respetar’ las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno debido a la pandemia que vivimos.

“Me parece una gran irresponsabilidad lo que Paolo Guerrero hizo, teniendo en cuenta que a las personas se les prohibió el ir a las playas, que son espacios abiertos. Realmente terrible que haya organizado esa reunión”, dijo Magaly.

Las autoridades han cerrado el local donde se hizo la fiesta, que se prolongó hasta el amanecer...

Eso debió ser antes, pero como es Paolo Guerrero... Acá, en este país, gente como él tiene corona, los demás debemos sujetarnos a las normas, y todavía felices y contentos suben sus imágenes a sus redes sociales porque para ellos es normal. Entonces, yo digo: ¿Para qué sancionar a algunos y a otros no? ¿Para qué hacer una regla que unos van a cumplir y otros no? Esto va a causar que la próxima vez que se dicten nuevas normas nadie las acate, porque la gente dirá ‘si Paolo Guerrero lo hizo, si Jefferson Farfán lo hizo, si todos celebraron y se juntaron e hicieron grandes fiestas con orquestas, ¿por qué el resto no puede?’. De verdad que esto me parece censurable desde todo punto de vista ético, creo que siendo la figura que es debió festejar en privado con su familia, con su novia, su eterna novia , así la pasaba mejor y punto. Lo que a mí sí me asombra es que en los medios no se diga gran cosa sobre eso. Solo Juliana Oxenford lo ha criticado, porque aquí el responsable es Paolo Guerrero, que contrata local e invita. La gente va porque necesita chambear (por los músicos), pero en fin, yo estoy de vacaciones y así se caiga el mundo no voy a salir con mi programa, ahorita quiero descansar, cuando regrese tocaré esos temas, por ahora leeré las noticias, tendré mi opinión y punto.

Paolo Guerrero. Clausuraron local donde hizo su fiesta

¿Aún no inicias la preproducción de tu programa?

Estoy haciendo contenido para mis redes, sigo de vacaciones, al igual que mi equipo.

¿Volverás a viajar con tu esposo al exterior?

Sí, vamos a regresar a España. Volvimos a Lima por unos días porque mi esposo tiene que trabajar y yo tengo lo de mis redes.

‘NO HAY QUE HACERSE BOLAS’

Jessica Newton comentó que no pudieron coincidir en la fiesta de Año Nuevo, pero que a las doce se saludaron y que pronto celebrarían.

Sí, ella fue en plan más romántico. Nosotros ya teníamos un grupo grande de gente con la que estábamos y, sí, nos saludamos a las 12 porque estábamos en la misma ciudad. Lo que pasa es que llegamos (su esposo y ella a España) y nos fuimos a Málaga, que era una ciudad que Alfredo quería darle una vuelta más porque siempre iba de frente a Fuengirola y en Málaga un día paramos en un crucero, entonces fuimos y Antonio (Pavón) fue nuestro anfitrión, paseamos mucho con ellos y regresamos con las justas el día 31 para la fiesta. Son cosas (el que no compartiera con Jessica) que a veces la gente no ve y pregunta y se hacen bolas, pero que no se las hagan porque por interno estuvimos conversando.