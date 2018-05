Magaly Medina sobre situación de Paolo Guerrero: "Creo que no hay peor castigo que perderse un Mundial"

Por: C. Chévez



Magaly Medina advirtió a quienes ‘celebraron’ su suspensión de Latina que es ‘dura de matar’ y no siente que Paolo Guerrero sea un ‘karma’ en su vida.



Magaly, ¿es cierto que enviarás un comunicado porque vas a renunciar a Latina?



El comunicado que envió el canal lo explica todo. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero mi relación contractual continúa (es hasta diciembre).



¿Sientes que es una decisión injusta?

No haré comentarios.



¿Te irás de viaje?

Me voy el 13 de junio a Europa, pero ahora que tengo vacaciones forzadas estamos (con su esposo) reprogramando todo. Aprovecharé para ir a mi casa en Miami que la tengo abandonada.



¿Y cómo te sientes, pues tus detractores ‘celebran’ que ya no estés en la tele?

Ellos mejor que nadie saben que mis ausencias nunca hay que celebrarlas, porque soy dura de matar.



En redes se burlan de ti y dicen que Guerrero te mandó a la cárcel y ahora te saca del canal, ¿eso te mortifica, Guerrero marca otra etapa de tu vida como un karma?

No, para nada. La televisión es un ir y venir en mi vida. Creo que no hay peor castigo que perderse un Mundial. Eso debe ser muy doloroso, supongo.



Latina emitió comunicado sobre salida del aire del programa de Magaly Medina.

Y que Tilsa diga que tu lengua hizo que tropezaras y Mijael Garrido celebre con ella con un salud cuando fue tu partner, ¿te decepciona?

Solo me decepcionan los que amo. Los demás son personajillos descartables que pululan en la jungla de la televisión.



¿Regresarás a Latina después de que se cumpla la suspensión?

Lo que haré prefiero reservármelo.



Por otro lado, trascendió que Latina tomó la decisión de suspender a Magaly Medina, porque después que no logró entrevistar a Jefferson Farfán, en Rusia, le comunicaron que si hacía algún comentario contra los integrantes de la selección peruana, las medidas correctivas serían más drásticas.



“Cuando llamaron a Magaly Medina para hablar sobre el tema de Paolo Guerrero, le recordaron el compromiso que aceptó y le pidieron que se disculpe, pero ella argumentó que estaban censurando su libertad de expresión y opinión, por eso la suspendieron”, dijo nuestra fuente.