Magaly Medina: "Parece que la mamá de Jefferson Farfán tiene predilección por Yahaira Plasencia"

La conductora Magaly Medina aseguró que se siente tranquila y respaldada por los abogados de ATV, luego que doña Charo Guadalupe, madre deJefferson Farfán, anunció que la demandará por deslizar que el futbolista le habría comprado un departamento a Yahaira Plasencia.



“La señora tiene todo el derecho en demandar a quien quiera, como una ciudadana común y corriente, amparada en las leyes peruanas. Y como periodista tengo derecho a la libre expresión de mis opiniones, y amparada en la Constitución del Estado. Lo que hice es opinar y preguntar, pero no he afirmado nada. No tuve afirmaciones dañinas ni nada, porque la burla y la ironía no están contempladas como un delito penal”, expresó Magaly Medina.



Si procede con la demanda, ¿no tienes ningún temor?

Nosotros estamos protegidos de todas maneras, son cosas que nos pasan en nuestra vida profesional y el canal se encarga de nuestra defensa legal. No estoy sola, evidentemente.



A través de sus redes sociales, Yahaira jugó irónicamente con un supuesto departamento en El Golf de Los Incas…

Ni Yahaira ni la ‘Foca’ Farfán pueden evitar que su vida cotidiana sea el comentario diario de los periodistas de espectáculos, porque los dos son figuras mediáticas. No pueden ser intocables para la prensa. Todo hace suponer que han vuelto porque la mamá ha hablado linduras de ella, eso quiere decir que le ha dado el visto bueno a esa relación. Así como doña Peta ama a Alondra, parece que doña Charo tiene predilección por la ‘Yaha’.

Magaly Medina responde a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán. (Video: Magaly Tv)