"Magaly Medina está pasada de moda", aseguró Santi Lesmes

“Está pasada de moda”, expresó Santi Lesmes sobre el pronto regreso a las pantallas de Magaly Medina.



“Creo que ella (Medina) dependerá mucho del morbo de las noticias, tengo entendido que su gente (de producción) está como cuatro meses correteando a la gente de la farándula para regresar con una ‘bomba’. Lamentablemente, si no tiene noticias fuertes ni escándalos, su programa no funcionará. Habrá sido una grande en la televisión, pero Magaly Medina ya está pasada de moda”, precisó el español.



Tilsa Lozano la ha calificado como ‘la popular dos puntos’... ¿Crees que llegue a dos dígitos de rating?

Lo alcanzará el día de su estreno, pero luego se desinflará. Será como un fuego artificial, estará encendido pero luego desaparecerá.

¿Y qué proyectos se vienen para este año? ¿Continuarás trabajando con Gisela Valcárcel?

Hay muchos proyectos. He recibido una oferta de un canal, que creía que nunca me iba a llamar. Además, el 7 de enero sale una promoción de intriga en América Televisión y aparezco, pero también espero estar de vuelta, en abril, en la mesa del jurado de ‘El artista del año’, porque es un proyecto que me atrae más y me siento cómodo.