LOS PUNTOS SOBRES LAS ÍES. Magaly Medina comentó el reportaje que hizo sobre los mensajes comprometedores que el envío Pedro Aquino a Xoana González.

Trajo cola. El informe periodístico que realizaron reporteros del programa Magaly TV La Firme puso en evidencia las intenciones del futbolista Pedro Aquino por sacar los pies del plato con la modelo Xoana González. Hoy la periodista indicó que el mediocampista había bloqueado de sus redes sociales a la argentina.

Además, Magaly Medina indicó que al parecer la esposa de Pedro Aquino lo habría perdonado y sólo le habría pedido que elimine a Xoana González de sus redes sociales, cosa que hizo en el acto. La periodista mostró las redes sociales del futbolista y ya no existe rastro de la amistad que sostuvo con la modelo.

Finalmente, Magaly Medina indicó que le daba pena que la esposa de Pedro Aquino continué a su lado porque los mensajes que le envió el futbolista a Xoana González son una muestra de infidelidad. “Gilear es una forma de infidelidad”, precisó la periodista.

XOANA GONZÁLEZ LO EXPONE

Xoana González mostró los mensajes que le envía Pedro Aquino para que sea su amiga discreta pese a que tiene esposa. La modelo indicó que el jugador pensó que hablaba con ella, pero en realidad estaba chateando con su community manager.

“Este jugador de fútbol es casado (...) él tiene que saberlo, los hombres casados tienen que asumirlo y ser comprometidos con su relación. Pedro Aquino es el jugador al que nos estamos refiriendo, él te contacta a través de tu instagram”, le menciona Magaly Medina a Xoana González.

MIRA: Xoana González deja por los suelos a su exesposo Rodrigo Valle por pedirle que le devuelva sus regalos

Xoana González indica que el mensaje lo vio su community manager. “Te escribió Pedro Aquino me dice, le pedí la charla, quiere ser mi amigo discreto (...) él supuestamente está separado, pero en sus fotos sale con su esposa”, menciona la modelo.

Xoana González indica que expone estos mensajes para hacerle un favor a la esposa del futbolista. “Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos, con pruebas y todo, si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, menciona la modelo.

Pedro Aquino bloqueó a Xoana González (TROME)

