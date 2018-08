Magaly Medina sobre pareja de Sheyla Rojas: "Me parece un poquito tacaño por el tamaño de la 'roquita'" | ENTREVISTA

Magaly Medina tomó con humor la pedida de mano a Sheyla Rojas, al subir a su cuenta de Instagram una imagen del anillo de compromiso que le dio su esposo, comparándolo con el que Pedro Moral le entregó a la ‘leona loca’ al proponerle matrimonio.



Magaly, ¿la imagen de tu ‘roca’ es por alguna razón en especial?

Es solo para ‘trolear’ a Sheyla Rojas, ja, ja, ja.



Sheyla ya encontró iglesia para casarse.

Está emocionadísima con el anillito, la iglesia, el traje. Bueno, todas las novias nos emocionamos así.



Sí, ojalá su matrimonio sea para toda la vida.

Nadie sabe eso, pero tiene que disfrutar el presente.



Claro, además su novio está dando buenas señales, cosa que tal vez no pasaba con Patricio Parodi ni Pavón...

No sé quién es el novio, solo me parece un poquito tacaño por el tamaño de la ‘roquita’ (ríe). Seguro ahorró en la ‘roca’ para botar la casa por la ventana en la boda.



Parece que el anillo de Sheyla es más pequeño que el que Fabio Agostini le dio a Mayra Goñi en ‘En boca de todos’.

El anillo que Fabio le dio a Mayra es más grande, pero hay que ver si es un brillante de verdad, porque puede ser muy grande, pero no puede valer nada. En el caso de Sheyla, sí creo que es un diamante auténtico, pero pienso que a él no le alcanzó para algo más grande, pues es bien minúsculo. Él no es un jovencito, es un empresario y no es lo que cuesta el anillo, sino lo que te valoran y lo que significamos para ellos. Un hombre feliz y enamorado debe portarse de acuerdo a eso, yo no soporto a los hombres tacaños.

