Magaly Medina protagonizó un tenso momento en la última edición de su programa al discutir con la abogada de Carlos ‘Tomate’ Barraza tras el polémico caso en el que se vio involucrado el locutor con su expareja y madre de su hija, Vanessa López.

La abogada Flor de María Fernández quiso ‘cuadrar’ a Magaly Medina pidiéndole que no se parcialice con Vanessa López y que no acuse a su particionado sin tener pruebas. “Está mal porque hay que tener pruebas para juzgar, por eso mismo, señora Magaly con respeto, con respeto.. está parcializada”, indicó.

“Todo lo que ha manifestado nos ofende realmente, porque en primer lugar, toda acción tiene una respuesta...discúlpeme señora Magaly, cada quien en su campo... Las cosas no son cómo usted las está diciendo, debería usted informarse más.. El señor Tomate Barraza no tiene ningún antecedente, no sé porque lo tildan como si fuera acosador”, agregó la abogada.

TROME | Magaly Medina y su fuerte pelea con abogada de ‘Tomate’ Barraza

Magaly Medina calificó como ‘patanezca’ la respuesta de la abogada de ‘Tomate’ Barraza y criticó su actitud indicando que los problemas deberían solucionarse dialogando y o por la vía legal.

“O sea por favor, yo odio ese comentario, cuando me dicen ‘toda acción tiene una respuesta’, así esa es de los patanes... Yo estoy hablando desde mi punto de vista... Para levarse mal se necesitan dos personas, con cartas notariales no solucionamos nada. Es un acto violento, así no se solucionan las cosas cuando hay un hijo de por medio. Es que a veces los abogados lo malogran todo, cuando dos personas se pueden sentar a conversar”, agregó.

Finalmente, criticó la actitud de la abogada de ‘Tomate’ Barraza calificándola como violenta, por las fuertes y polémicas respuestas que le dio , según la ‘Urraca’.

“No le voy a decir a ustedes como solucionan sus problemas (...) No hemos venido acá a pelear con usted, imagínese, con esa actitud cómo van a llegar a una conciliación... Qué terrible, si esa es una abogada que te representa, Dios Mío, pero qué violentos”, precisó la conductora.