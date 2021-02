Magaly Medina volvió a referirse a las diferencias aparentes que mantiene con Andrea Llosa, también conductora de ATV. La pelirroja dijo que ‘no la conoce’ y que ‘no se la cruza en las instalaciones del canal.

Mucho se ha especulado sobre una presunta ‘pelea’ entre Magaly Medina y Andrea Llosa. Así lo dejó saber la Urraca quien señaló que la conductora de ‘Nunca más’ es la única figura del canal con la que no mantiene relación alguna.

“Andrea (Llosa) nunca la conocí antes, pese a que trabajaba acá, nunca la conocí. Un vez me entrevistó en un canal de cable de ATV, y después no hemos tenido mayor trato, ella trabaja en otro local de ATV, ni me la cruzo”, dijo Magaly Medina.

TROME | Magaly Medina ‘de lejitos’ con Andrea Llosa: “Nunca la conocí, no me la cruzo”

Recordemos que, en declaraciones al diario El Popular, Andrea Llosa indicó que ‘desea que a todos les vaya bien en el canal’ pero deja en claro que no mantiene comunicación con Magaly Medina.

“Yo no tengo problemas con ella ni con nadie. Es más, ni hablamos, soy feliz y punto. Que nos vaya bien a todos en el canal. Yo me peleo con la gente, pero solo cuando hay injusticia. Soy tranquila hasta cuando veo algún abuso, ahí me sale todo mi carácter”, comentó Andrea Llosa.