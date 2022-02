Magaly Medina recibió la llamada EN VIVO de Ducelia Echevarría luego de que su expareja, Domingo Salas, revelara que la modelo fue víctima de agresión por parte de su saliente, Jorge Monzón. La exguerrera fue captada llorando de forma desconsolada por las cámaras de la Urraca.

Ducelia Echevarría inició la llamada diciendo que ‘no había pasado nada’ y pidió respeto a su vida privada. Magaly Medina la cortó para decirle que debería tener respeto a su integridad, ante la presunta agresión.

“Tampoco deberías apañar a ningun hombre. Ducelia, me estás diciendo que tu ex inventó que hubo agresión. No te puedes venir aquí a victimizar. Aquí hay una denuncia de agresión. Deja de victimizarte por eso, por qué no te victimizas por el hombre que tienes”, le respondió Magaly Medina.

DUCELIA ECHEVARRÍA NO QUISO RESPONDER

Ducelia Echevarría no quiso responder si había sido agredida, inicialmente, y luego echó la culpa a su expareja, Domingo Salas, acusándolo de inventar un hecho tan grave a cambio de fama.

“Yo no sé por qué motivo el señor Domingo Salas ha salido a hablar todo eso, será para llamar cámaras que es lo que siempre quería. Yo desmiento ese audio, no he recibido ninguna agresión”, indicó Ducelia en el programa de la Urraca.

“Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada”, agregó Ducelia cuando Magaly nuevamente le preguntó si había sido agredida por su saliente. “No te voy a responder, no me da la gana de responder”, puntualizó la rubia modelo.