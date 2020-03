Magaly Medina habló sobre su pelea en vivo con Janet Barboza en su programa ‘Magaly Tv. La firme’ el último lunes. La ‘Urraca’ no soportó más la presencia de la exconductora de ‘Válgame’, le agradeció por asistir a su programa, y luego le pidió que se retire del set de televisión.

Al iniciar su programa, la estrella de ATV volvió a pedir disculpas por la discusión con la ‘Rulitos’, agregando que “se convirtió en un mercado, con el perdón de los trabajadores de los mercados”.

Para Magaly Medina, el desaparecido ‘Válgame’ tenía conductores “improvisados” debido a la discusión que tuvo con Janet Barboza.

“Siempre decían que tenían pruebas, pero nunca mostraban nada. La irresponsabilidad era la bandera con la que iban navegando en el mundo de la televisión. Cuando vino Janet Barboza encasilló todo en una cuestión básica: quién tenía más cirugías cuando había otras cosas de las que se podía hablar y llegó a un nivel al cual nunca debió llegar”, aseguró Magaly Medina.

La ‘Urraca’ sostuvo que no la botó de su set, pero ganas no le faltaron: “Contuve mis ganas. Fui decente. Porque esta es mi casa y si vienes a ofenderme te puedo botar. No me quedó ganas. Le he pedido a la producción que no me traiga a otras personas, como la Cabrejos".

Finalmente, Magaly Medina arremetió contra Latina: “Solo allí se les hubiera ocurrido elevarlos a la categoría de conductores de un programa, aquí no estamos tan locos”.

Magaly Medina habló sobre la pelea con Janet Barboza. (Magaly Tv. La firme)