Coronavirus Perú | Últimas noticias | El cantante Jhon Kelvin fue duramente criticado por Magaly Medina en la última edición de su programa pues considera que él está haciendo turismo en Japón en plena pandemia del COVID-19 en el mundo.

“La situación en el mundo entero es guardarse. Entonces tú todos los días sales haciendo Tik Toks, comiendo helados en las calles, saliendo a parques de diversiones con niños”, le dijo Magaly Medina en pleno enlace desde Japón.

“Mucha gente me ha deseado la muerte, que muera de COVID. Se han metido con mi madre, no sé por qué tanta agresividad”, respondió Jhon Kelvin quien aseguró que no ha incumplido ninguna norma como lo acusó la conductora quien lo tildó de ‘irresponsable y desobediente’.

Magaly Medina discute con Jhon Kelvin

NO LE AFECTAN LAS CRÍTICAS

El cumbiambero se muestra afectado con las críticas de gente que le pide que no regrese a Perú tras su viaje a Italia. Cansado de esta situación, Jhon Kelvin reveló que se sometió a prueba de Coronavirus.

“¡No regreses! ¡Quédate allá! ¡Eres un irresponsable!”, son algunos de los comentarios que se lee en el Instagram de Jhon Kelvin. Muchos peruanos se muestran a la defensiva con el cantante porque consideran que tiene el coronavirus tras su viaje a Italia junto a Leonard León, quien dio positivo a la prueba.

Incluso, el hijo del cantante tuvo que defenderlo en uno de sus en vivo en Instagram. El pequeño escribió: “A mi papá no le afectan sus comentarios”. El gesto le dio fuerza a Jhon Kelvin, quien mostró orgulloso como lo defendía su pequeño.

ASÍ VIVIÓ LA PANDEMIA EN ITALIA

Jhon Kelvin y su infierno en Italia por pandemia