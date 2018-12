Magaly Medina vuelve a causar polémica. Esta vez, la popular conductora de televisión no se guardó nada y lanzó todos sus dardos contra Miriam Saavedra , la peruana ganadora de Gran Hermano Hermano VIP España.

En un enlace en vivo con el programa Español Sálvame, Magaly Medina aseguró que Miriam Saavedra no es conocida en Perú, lo que desató la sorpresa de los conductores y la indignación de la mamá de la peruana.

"Acá Miriam Saavedra, y debo pincharles el globo, no la conoce nadie. Acá Miriam Saavedra ha tenido un paso muy efímero, tal vez, en un par de entrevistas por ahí, pero no es conocida en el Perú. Nosotros realmente no estamos celebrando una victoria de una compatriota conocida, no estamos izando la bandera nacional", aseguró Magaly Medina.

Pero no contenta con ello, Magaly Medina se refirió al ex de Miriam Saavedra, el español Carlos Lozano, quien también mantuvo una relación con la modelo Mónica Hoyos.

"A mi como peruana me avergüenza ver a una peruana como ella, porque las peruanas somos mujeres dignas, orgullosas de nosotras, somos mujeres que no necesitamos de un hombre, de un escándalo, en mi caso personal, para hacer noticia y para llegar a donde estamos", dijo Magaly Medina.

"No he llegado al nivel que tengo en la televisión, por haber pasado por la cama de nadie" , agregó la polémica periodista, desatando la ira de la madre de Miriam Saavedra, quien amenazó con denunciarla.

"Te voy a demandar penal y civilmente, no sabes con quién te estás metiendo. Nos vamos a ver en el juzgado", dijo la madre de Miriam Saavedra, amenaza que le valió los aplausos de los conductores del programa español y del público.