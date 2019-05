Magaly Medina peleó con Ney Guerrero por difusión de ampay de su expareja con alcalde de San Miguel | VIDEO

¡Discutieron! Magaly Medina reveló que tuvo un fuerte intercambio de palabras con Ney Guerrero , tras la difusión del 'ampay' en el que se ve como la madre de la hija del productor aparece besándose con el alcalde de San Miguel,

Tras el ampay de la madre de su hija, Claudia Flores, aparentemente dándose besos con el alcalde de San Miguel,Ney Guerrero emitió un comunicado, indicando que su relación ya había culminado hace unos meses.

Sin embargo, Magaly Medina decidió revelar a través de su programa el ampay de Claudia Flores, hecho que molestó al productor y amigo de la pelirroja animadora.

"Ney sabe como es este negocio de la televisión y por eso hemos tenido un amargo intercambio de palabras pues me pedía 'como amiga' que no sacara el video que voy a difundir. Yo le expliqué mis razón profesionales para hacerlo, porque hemos hecho juntos una carrera a base de ampays. Desgraciadamente, los adultos cometemos errores pero tenemos que ser responsables de nuestros actos", dijo Magaly Medina.

"Él me lo pedía en salvaguarda de su hija. Hubiera terminado cediendo (a no publicar el ampay), pero creo que al final, en esta vida tan dura de la televisión, necesitamos tener amigos verdaderos, reales y honestos. Espero que nuestra amistad no se haya perdido, espero que se haya fortalecido", puntualizó Magaly Medina.

Claudia Flores, ahora ex pareja de Ney Guerrero, se desempeña como asesora de la alcaldía de San Miguel, por lo que su cercanía con el mencionado burgomaestre no fue ninguna sorpresa.