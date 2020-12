Magaly Medina relató cómo pasó la Navidad de 2008, cuando estuvo recluida en el penal de mujeres de Santa Mónica tras haber sido sentenciada a seis meses de prisión efectiva por el caso de difamación de Paolo Guerrero.

La Urraca recordó que el entonces presidente Alan García le ofreció el indulto para sacarla de la cárcel, pero ella lo rechazó porque eso significaba reconocer que había cometido un delito y por lo tanto, tenía que pedir perdón.

“Me negué, no por soberbia, sino porque siempre consideré que la condena era injusta. Fui a la cárcel para evitar que las personas que trabajaban conmigo fueran a prisión. Yo fui en lugar de mi fotógrafo”, relató la conductora de Magaly Tv La Firme.

La periodista relató en su canal de YouTube que cada vez perdía más las esperanzas de salir antes de la Navidad, por lo que decidió encargarse de todos los preparativos, como es su tradición, desde dentro del penal. “Podía salir al patio durante 15 minutos y podía usar el teléfono 5 minutos”, relató al explicar que planificó la cena navideña utilizando el teléfono de la cárcel.

“Llamé a un conocido chifa para separar el chanchito, mandé a mi secretaria con un cheque, compré las bebidas, los ingredientes para las ensaladas. Hablaba con mi cocinera por teléfono para explicarle mis recetas pero mi ansiedad creía día a día mientras que se acercaba esa fecha porque no podía pensar en pasar Navidad lejos de mis papás”, indicó.

Magaly Medina reconoció que aún guardaba una ligera esperanza de salir el mismo 24 de diciembre. “Yo pensaba que en cualquier momento del día esa puerta se iba abrir y yo iba salir... Todo el mundo me decía qué vas a comer, qué vamos hacer, pero yo no tenía ganas. Traté de traer todo para que las chicas preparen y tuvieran su bonita Navidad”, narró.

La Urraca contó que fumó mucho ese día y que durante su estancia en prisión también dependió de ese vicio. “Mis abogados me decían que debía de esperar, que de todas maneras salía, pero la orden nunca llegó. Ese día me importó tres pepinos la Navidad, para mi el día se había acabado, no quise hacer absolutamente nada”, dijo al recordar esa época.

La conductora de televisión aseguró que fue una navidad muy dura ya que se imaginaba a sus padres sufriendo por no tenerla durante la cena. “Mi hijo pasaba por una crisis existencial muy dura, no quería celebrar Navidad, yo tuve que convencerlo”, agregó.

“Para mí fue una noche negra, horrible, ya quería que pararan. Escuchaba los fuegos artificiales, las chicas riendo, gente triste también, pero para mi era una noche que nunca más quisiera recordar”, indicó.