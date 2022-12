Magaly Medina nuevamente tiene problemas con la justicia. Este domingo se conoció que la conductora perdió el juicio contra Lucho Cáceres por llamarlo “escoria y basura” en el año 2020 y tendrá que pagarle el monto de 70 mil soles como reparación civil y asumir dos años de pena privativa de la libertad. ¿Pero qué pasó realmente? Aquí te contamos.

Los insultos de Magaly Medina durante la transmisión de su programa iniciaron debido a una publicación que realizó el actor en sus redes sociales. En su post, el artista aseguró mediante una fotografía que la ‘urraca’ no se había resocializado.

“En nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno ”, se lee en la publicación.

En la imagen difundida por el actor, se observa a Magaly Medina esposada e ingresando al penal Santa Mónica por el juicio que perdió ante Paolo Guerrero.

“ Cuatro sentencias condenatorias por delitos similares, consentidas y ejecutoriadas, una de ellas con pena privativa de la libertad, son el más tangible ejemplo . Y a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”, agregó.

La publicación de Lucho Cáceres contra Magaly Medina.

LA RESPUESTA DE MAGALY HACIA LUCHO CÁCERES

La publicación de Lucho Cáceres tuvo una pronta respuesta de Magaly Medina, quien lo ‘destruyó' en su programa y lanzando fuertes calificativos en su contra.

“Yo soy una antes de la cárcel y otra después de la cárcel. Sin duda fueron momentos que atesoro en mi corazón, no saben con qué cariño, porque fue una prueba difícil de la vida, pero casi el Perú entero estuvo conmigo y supe que tenía muy buenos amigos. Esa foto con esas esposas es algo que agradezco. Nunca oculté las esposas como ahora lo hace tanto corrupto. Yo consideré un acto injusto y quise que el Perú viera qué es lo que me estaban haciendo ”, mencionó.

“Yo le consulté a mi abogada de tantos juicios hoy y me dijo que esto era considerado, por todas sus afirmaciones e insinuaciones vejatorias, para hacerle un juicio a Lucho Cáceres por difamación, pero yo le dije que no pierdo tiempo en escoria, en basura. Yo no meto mi mano al desagüe ”, finalizó.